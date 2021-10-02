Черчесов может возглавить сборную Турции

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил возможности поработать с национальной командой Турции.

По его словам, недавно у него состоялся разговор с одним из представителей Турецкой федерации футбола.

«Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских.

Я всех знаю, у меня профессия такая», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не смотрел матчи национальной команды под руководством Валерия Карпина.