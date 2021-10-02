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Менеджер Емельяненко объяснил, почему боец не будет рекламировать алкоголь

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alexemelyanenko/instagram.com

Азамат Бостанов, менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, объяснил, почему спортсмен не будет заниматься рекламой алкоголя.

«Звонил какой-то человек, но я думаю, что это была попытка постебать. Знаю, как общаются и как ведут себя представители крупных брендов, так как работаю в этой теме не первый день. Они подобным образом не общаются.

Если поступит предложение, то и я, и Александр откажемся это делать. Как говорит Александр, он стал на путь истинный. Зачем ему рекламировать то, что завело его в такую яму?» – приводит слова менеджера YouTube-канал Александра Лютикова.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с рэпером Джиганом.

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