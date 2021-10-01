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Бой российского боксера Тищенко на Играх-2016 попал в числе подозрительных

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Reuters

Независимое расследование установило, что ряд поединков боксерского турнира на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро мог иметь договорный характер, сообщает CBS Sport.

В 149-страничном докладе, опубликованным канадским спортивным юристом Ричардом Маклареном, говорится о десяти подозрительных боях. Одним из таких является поединок россиянина Владимира Никитина против ирландца Майкла Конлана. Российский боксер одержал победу решением судей, однако представитель Ирландии бурно выражал несогласие.

Также под подозрение попал финал в тяжелой весовой категории между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом. Тогда российский боксер одержал победу единогласным решением судей.

Ричард Макларен известен расследованием допинг-махинаций на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что Интерпол может помочь в расследовании дела со ставками гандболистов молодежной сборной России.

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