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Девушка-боец UFC рассказала, как побила в Москве оскорблявшего ее мужчину

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@likajojua/Instagram

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа рассказала, как однажды она побила в Москве мужчину, который оскорблял ее в автобусе.

«Как-то раз я ехала в автобусе в Москве на тренировку. Были свободны четыре места. Я села на одно, а на второе поставила тренировочную сумку. Но передо мной было еще два свободных. Зашел взрослый мужчина лет 50-55. Был одет нормально, видно, что едет с работы, кожаная сумка, в костюме. В очень грубой форме мне говорит: «Убери сумку». Говорю ему: «Вам места мало?» Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять: «Сука!» и так далее», — цитирует Джоджуа Eurosport.

Спортсменка заявила, что после этого она начала плакать и ждать свою остановку. Она отметила, что вышла на конечной вместе с мужчиной, который вновь начал ее оскорблять по национальному признаку.

«После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях. Была смешная ситуация, сидели бабули: «Мужчина! Как вам не стыдно?!» Я его разносила, выходила, заходила, четко попадала по нему. И бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!» — сказала Джоджуа.

Боец UFC добавила, что после этого мужчина убежал.

В профессиональной карьере Джоджуа провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

Ранее Джоджуа рассказала о подготовке к поединкам в зале клуба «Ахмат» в Чечне.

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