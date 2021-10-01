Российские шахматистки победили украинок и вышли в финал командного чемпионата мира

Женская сборная России по шахматам одержала победу над командой Украины в полуфинале командного чемпионата мира в испанском Сиджесе.

В плей-офф сборные играют до двух побед. В первой встрече Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская одержали победу со счетом 2,5:1,5. Вторую встречу Горячкина, Костенюк, Лагно и Полина Шувалова выиграли со счетом 3:1.

В финале чемпионата мира сборная России сыграет с командой Индии. Встреча пройдет 2 октября.

На пути к финалу россиянки набрали десять очков из десяти на групповом этапе, а в четвертьфинале обыграли американок.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла представителей США в финале шахматной онлайн-олимпиады 2021 года. В главном противостоянии турнира отечественные шахматисты выиграли оба матча со счетом 3,5:2,5.

На групповой стадии россияне заняли первое место, одержав победы всех девяти встречах. На пути к финалу Россия победила сборные Украины (со счетом 4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0). Национальная команда со счетом 2:0 обыграла венгров в 1/4 финала и оказалась сильнее китайцев в полуфинале турнира.