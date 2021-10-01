Футбольные матчи в США отменили из-за секс-скандала

Национальная женская футбольная лига (NWSL) США объявила об отмене матчей из-за секс-скандала с участием бывшего тренера команды «Норт Каролина Кураж» Пола Райли.

Несколько футболисток обвинили специалиста в сексуальном насилии. Они утверждают, что Райли принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах. NWSL приостановила тренерскую лицензию Райли.

«Эта неделя и большая часть этого сезона были невероятно травматичными для наших игроков и персонала, и я беру на себя полную ответственность за ту роль, которую сыграла. Я извиняюсь за ту боль, которую многие сейчас чувствуют. Осознавая эту травму, мы решили не выходить на поле в эти выходные, чтобы дать всем возможность для размышлений», — приводит слова комиссара NWSL Лизы Бэрд официальный сайт лиги.

Ранее сообщалось, что Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн обвиняется в насилии над бывшей женой Анной. Спортсмен также обвиняет свою экс-супругу в насилии. По его словам, конфликты с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его семь-восемь раз кулаком по лицу.