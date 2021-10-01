Журова назвала безалаберностью поведение снятых с рейса российских борцов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о снятии с рейса в аэропорту Амстердама членов сборной России по вольной борьбе за нарушение масочного режима.

Бывшая спортсменка заявила, что европейские правила жесткие, однако их необходимо соблюдать.

«Здесь не нужно психовать. Ты первым должен соблюдать все правила! Они созданы для вашей безопасности. Иначе это просто безалаберность», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Осло с 2 по 10 октября. Российские спортсмены летели в норвежскую столицу через Амстердам.

Среди участников чемпионата мира по вольной борьбе — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что участники чемпионата мира в Осло прибыли в столицу Норвегии. Он отметил, что члены национальной команды не будут наказаны за инцидент.