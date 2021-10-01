Чешских детей обвинили в расизме после матча Лиги Европы

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что клуб намерен подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на поведение чешских болельщиков во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты».

Во время матча зрители освистывали каждое касание темнокожих игроков команды из Глазго, особенно — Глена Камары.

«Теперь пришло время властям и клубу сделать шаг вперед и взять это на себя, чтобы мы могли сконцентрироваться на игре, которая состоится в воскресенье. Такие вещи все еще случаются слишком часто и, к сожалению, нынешних наказаний мало.

Мне сказали, что «Рейнджерс» подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло. Колесо запущено. Я буду давить на этот вопрос, чтобы удостовериться, что виновные наказаны», — цитирует Джеррарда CNN.

Встреча между «Спартой» и «Рейнджерс» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Посещаемость игры была ограничена, так как пражский клуб был наказан за проявления расизма в игре с «Монако». Матч смогли посетить десять тысяч детей в возрасте до 14 лет.

Ранее УЕФА дисквалифицировал защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу на десять матчей за проявление расизма в адрес Камары.