Черчесов оценил выступление «Спартака» и «Легии» в Лиге Европы

Экс-тренер московского «Спартака» и варшавской «Легии» Станислав Черчесов оценил выступление своих бывших команд в Лиге Европы.

Напомним, красно-белые в гостях переиграли «Наполи» (3:2), а польский клуб на своем поле победил «Лестер» (1:0).

«Как выяснилось, те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить команды, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге. Теперь «Легии» нужно доказывать, что она возглавляет турнирную таблицу не случайно, а «Спартаку» — продолжать бороться за место под солнцем. Все реально», — приводит слова специалиста «СЭ».

Также Черчесов добавил, что рад лидерству в группе команд, где когда-то работал и с которыми его многое связывает.

После двух туров «Легия» возглавляет турнирную таблицу группы С (6 очков), «Спартак» — второй (3). «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места (1).

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски оценил шансы красно-белых в матчах с «Лестером» в Лиге Европы.