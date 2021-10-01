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Витория посвятил победу над «Наполи» фанатам «Спартака»

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Armando Franca/AP

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория посвятил победу над итальянским «Наполи» в Лиге Европы фанатам красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы пока не знаем, насколько серьезное повреждение у Эсекьеля Понсе. И эта победа — для Понсе и для болельщиков «Спартака», которые приехали в Неаполь поддержать нас», — сказал Витория.

Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Несмотря на уравнявшиеся составы Промесу удалось удвоить преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.

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Футбол. Лига Европы
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