Пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал о своем отношении к смерти

Российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к смерти.

«Я спокойно к этому вопросу отношусь. Я считаю, что от судьбы не уйдешь. Гонщик Формулы-1 не может бояться за свою жизнь. Выступая на скорости 360—370 км/ч, произойти может все, что угодно», — сказал Мазепин в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на Premier.

На первом круге Гран-при Нидерландов Никита Мазепин заблокировал напарника по команде Мика Шумахера в начале стартовой прямой, чем вызвал волну критики в свой адрес.

Мазепин не смог закончить гонку, а Шумахер пришел к финишу 18-м. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин назвал имя самой красивой женщины в мире.