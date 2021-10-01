Фанаты «Галатасарая» устроили беспорядки во время матча с «Марселем»

Фанаты турецкого «Галатасарая» устроили беспорядки во время гостевого матча Лиги Европы против французского «Марселя».

Встреча была прервана на 38-й минуте, когда болельщики турецкого клуба вступили в перепалку с поклонниками французской команды. Фанаты использовали пиротехнику, несколько файеров попали на поле. Встреча была прервана на десять минут.

Успокоить фанатов пришлось главному тренеру «Галатасарая» Фатиху Териму.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Напомним, 22 августа на матче «Ницца» — «Марсель» также произошли беспорядки. Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Ранее фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча французской Лиги 1.

Отмечается, что после финального свистка фанаты «Марселя» прорвались на поле, чтобы устроить драку с поклонниками «Анже». Болельщики устроили потасовку на поле, повредив оборудование арены.