Футболист «Спартака» Промес заявил, что игроки «Наполи» недооценили красно-белых

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес высказался о победе красно-белых в матче Лиги Европы против итальянского «Наполи», передает «Спорт-Экспресс».

«Никто не ожидал, что они так рано забьют. В таких играх нельзя пропускать так быстро. Думаю, футболисты «Наполи» были слишком уверены в своей победе и поэтому недооценили «Спартак», — заявил Промес.

Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Несмотря на уравнявшиеся составы Промесу удалось удвоить преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.

Ранее бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о победе красно-белых над итальянским «Наполи» в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы.