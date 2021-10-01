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Тренер «Шерифа» рассказал о проблемах российского футбола

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Reuters

Тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о российском футболе, передает «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за «Челси» в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ», — сказал Вернидуб.

Также Вернидуб отметил, что у российских футболистов слишком завышенные зарплаты.

Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

Ранее тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о планах на Лигу чемпионов.

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Футбол. Чемпионат России
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