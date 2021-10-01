Стал известен новый соперник Ислама Махачева на турнире UFC 267

Российский боец Ислам Махачев встретится с Дэном Хукером на турнире UFC 267, передает ESPN.

Напомним, Махачев должен был подраться с Рафаэлес дос Аньосом, но бразилец снялся с турнира.

В своем последнем поединке Хукер одолел Насрата Хакпараста единогласным судейским решением.

Бой пройдет в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Ранее Махачев назвал соперников, с одним из которых хотел бы провести поединок на турнире UFC 267.

«Джастин Гейджи, Дастин Порье, Тони Фергюсон, Бенеил Дариуш, Хукер, Чендлер или Флойд Мейвезер. Неважно, 30 октября я буду в Абу-Даби», – сказал Махачев.