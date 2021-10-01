Смородская: на данный момент «Локомотив» играет сильнее «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении московского «Локомотива» в матче Лиги Европы против римского «Лацио», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 0:2.

«Еще ничего не потеряно, надо бороться дальше. Они могут еще зацепиться и выйти из группы, футбол полон загадок. На данный момент «Локомотив» играет сильнее «Спартака» в Лиге Европы», — сказала Смородская.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Великобритании, которую возглавлял Крейг Поусон. В роли ассистентов выступили Иан Хассин и Ли Беттс. За VAR отвечали Хуан Мартинес и Крис Кэванах. Резервный судья — Питер Бэнкс.

Лига Европы.

Группа E. 2-й тур.

«Лацио» — «Локомотив» — 2:0.

Голы: 1:0 — Башич (13), 2:0 — Габбарон (38).

Ранее народный артист России Валерий Баринов высказался о поражении московского «Локомотива» в матче Лиги Европы против римского «Лацио».