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Тренер «Шерифа»: очень хочу, чтобы Украина обошла Россию в рейтинге УЕФА

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Reuters

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что Украина скоро может обойти Россию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Почему не буду обсуждать чемпионаты России и Украины? Не вижу в этом смысла. У России почти все бюджетные команды. На Украине нет бюджетных команд.

Конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию в рейтинге УЕФА. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются», — приводит слова украинского специалиста «СЭ».

В настоящее время Украина всего на 0,682 балла отстает от России в таблице коэффициентов УЕФА. Россия занимает 10-е место, а Украина — 11-е.

Ранее Юрий Вернидуб, рассуждая о влиянии лимита на легионеров на результаты команды, привел в пример мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер».

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