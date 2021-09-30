Наставник «Шерифа» о Лиге чемпионов: все только начинается

Тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о планах на Лигу чемпионов, передает «Чемпионат.com».

«Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, все только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с «Шахтером», — сказал Вернидуб.

Напомним, в матче второго тура группового этапа «Шериф» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

Ранее бывший вратарь сборной Молдавии по футболу Илие Чебану поделился мнением о победе молдавского «Шерифа» над мадридским «Реалом» в матче Лиги чемпионов.