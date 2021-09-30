Боксерский поединок с участием россиянина на Олимпиаде попал под подозрение

Результаты нескольких боксерских поединков на Олимпийских играх 2016 года попали под подозрение из-за того, что их результаты могли быть подтасованы с помощью манипуляций, передает The Guardian.

Расследование выявило от семи до десяти боев, где судейские решения были «очень подозрительными».

Под подозрение попал четвертьфинальный поединок между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. В том бою победу одержал российский атлет.

Расследование проводила группа профессора Ричарда Макларена, который специализируется на спортивных махинациях.

Стоит отметить, что после Игр 2016 года Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, обслуживавших олимпийский турнир.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя победу украинского тяжеловеса Александра Усика в поединке за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO против британца Энтони Джошуа, заявил, что Усик сделал невозможное.