«Тошнит от этого»: наставник «Ак Барса» о недопуске его игроков на матч

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, комментируя итоги матча с финским «Йокеритом» (3:4 ОТ), высказался о том, что один из его подопечных сдал положительный тест на коронавирус. Слова специалиста передает «Чемпионат».

«Утром узнали, мы не раскатывались, ждали решения. С нашей стороны была (вероятность пропустить матч). Почему решили играть? У нас были какие-то… Не знаю, могли не выходить играть? Я не понимаю, конечно, было сложно. Знаете, вообще на эту тему разговаривать не хочу, вот вообще. Не буду даже говорить ничего. Тошнит от этого», — сказал Квартальнов.

Напомним, власти Финляндии не допустили несколько хоккеистов «Ак Барса» до матча с «Йокеритом».

В турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занимает четвертую строчку, набрав 16 очков в 12 матчах.

Ранее форвард петербургского СКА Евгений Тимкин был дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата КХЛ за удар арбитра в лицо.