«Барселона» повторила исторический антирекорд

«Барселона» потерпела поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3) и повторила личный антирекорд сезона 1972/1973, когда команда проиграла две стартовые игры в еврокубковом турнире. Об этом сообщается OptaJose.

В том сезоне каталонский клуб дважды проиграл «Порту» в 1/32 финала Кубка УЕФА (1:3, 0:1).

В первом туре каталонцы с тем же счетом уступили «Баварии». «Барса» проиграла два первых матча в сезоне еврокубков лишь второй раз в истории: впервые это произошло в сезоне-1972/1973, когда каталонская команда дважды потерпела поражение от «Порту» в 1/32 финала Кубка УЕФА (1:3, 0:1).

Отметим, что первый матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Барса» потерпела поражение от «Баварии» со счетом 0:3.

Команда Роналда Кумана занимает четвертое место в группе E, не набрав ни одного очка.

В следующем туре ЛЧ «Барселона» померится силами с киевским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что не может говорить о своем будущем в клубе, так как не знает реакцию руководства на результаты команды.