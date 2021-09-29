Лишь два футболиста зарабатывают больше Кокорина в «Фиорентине»

Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин зарабатывает в своем клубе €1,8 млн в год, передает Lanazione.

Интересно, что по этому показателю Кокорин уступает лишь Николе Миленковичу (€2,5 млн в год) и Хосе Кальехону (€2,2 млн в год). Одинаковую с Кокориным зарплату имеют Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьян Амрабат.

Общий зарплатный фонд «фиалок» составляет €60,6 млн.

В текущем сезоне Серии А Кокорин провел два матча, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее скаут Серии А Алекс Великих высказался о перспективах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянском клубе.

«Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно пытается встроить россиянина в свои схемы, сделать все, чтобы оправдать инвестицию в его переход. Однако очевидно, что «фиалки» делают в атаке ставку на Влаховича, а все остальные форварды лишь подменяют его», — сказал Великих.