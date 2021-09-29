Американская гимнастка Байлз: я у черты, где становится опасно

Американская гимнастка Симона Байлз записала во время Олимпийских игр в Токио несколько видео, которые были показаны в документальном фильме Simone vs. Herself.

«В последнее время у меня появились ментальные блоки. Это страшно. Я теряюсь, хотя знаю, что мастерство при мне. Не знаю, может, накручиваю себя. Но я у точки, где уже становится опасно», — сказала Байлз перед камерой.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее гимнастка Байлз напомнила критикам о завоеванных олимпийских медалях.