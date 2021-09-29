Большинство клубов высказались за уход Прядкина с поста главы РПЛ

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 12 клубов из 16 выступили за уход Прядкина со своего поста.

Вопрос в стадии оформления решения, все должно произойти в ближайшее время. Вероятно, исполняющим обязанности президента РПЛ станет один из руководителей клубов лиги — Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Уфа»), Павел Пивоваров («Динамо») или Рустем Сайманов («Рубин»).

Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года. Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о возможном уходе Сергея Прядкина с поста руководителя (РПЛ).