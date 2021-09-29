Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу «Шерифа» над «Реалом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя победу «Шерифа» в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:1), заявил, что результат встречи его удивил. Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Для меня вчерашняя победа «Шерифа» была удивительной. Они молодцы, уже обыграли и «Шахтер», и «Реал». С ними другие клубы будут считаться и их бояться. Уверен, что «Реал» недооценил соперника и думал, что легко возьмет эту игру. Футбол такое не прощает. Разницы нет, что в «Шерифе» практически не играют молдаване, важно, что клуб представляет страну, поэтому за них надо только радоваться», — сказал Канчельскис.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что «Шерифом» можно только восхищаться.