Игрок «Мальме»: мой друг сказал, что «Зенит» невозможно обыграть

Защитник шведского клуба «Мальме» Анел Ахмедходжич в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» оценил уровень петербургского клуба. Слова Ахмедходжича передает пресс-служба УЕФА.

«Мой друг Деннис Хаджикадунич играет в России, он сказал мне, что там «Зенит» невозможно обыграть. Так что, думаю, впереди непростой матч. У них в команде много опытных игроков, в атаке очень сильные и креативные футболисты. У них есть голеадор, техничные игроки. У этой команды есть все. Но для нас нет ничего невозможного», — сказал Ахмедходжич.

Сине-бело-голубые сыграют с «Мальме» дома 29 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 (мск).

В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а шведский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Ранее защитник «Мальме» Мартин Ольссон поделился мнением об игроке «Зенита» Артеме Дзюбе.