Врач футбольного клуба спас жизнь пассажиру самолета

Врач футбольного клуба «Тверь» Владимир Костюченков спас жизнь человеку, вместе с которым летел в самолете из Читы в Москву.

Об инциденте сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 27 сентября вместе с командой Костюченков возвращался из Читы, где «Тверь» играла с «Читой» и одержала победу со счетом 2:0. Во время полета один из пассажиров стал звать врача, поскольку у его соседа случился эпилептический припадок.

Костюченков оказал пассажиру необходимую первую помощь и остался с ним до того момента, когда самолет совершил посадку в московском аэропорту «Домодедово». После этого пострадавший пассажир был передан врачам скорой помощи.

После десяти туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Тверь» набрала 24 балла после десяти сыгранных матчей. Команда идет на первой строчке в турнирной таблице группы 2.

Напомним, что не так давно ФНЛ-2 привлекла к себе внимание скандальным эпизодом. Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков выложил в Instagram видео, на котором фанатов клуба задерживают во Владимире перед матчем ФНЛ-2 с местным «Торпедо».