Месси выйдет с первых минут в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, восстановившийся от травмы, выйдет в стартовом составе французского клуба в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Матч состоится в Париже. Начало встречи в 22.00 (мск). В первом туре «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Гейе, Верратти, Эррера, Неймар, Мбаппе, Месси.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брeйне, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез, Грилиш.

«Газета.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о переходе аргентинца Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».