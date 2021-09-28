Кличко подарил Усику недостающий чемпионский пояс

Мэр Киева Виталий Кличко подарил украинскому боксеру Александру Усику символический подарок в виде пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который был изготовлен в 2018 году.

По мнению бывшего боксера, подарок будет мотивировать Усика завоевать настоящий пояс, которого ему недостает. Видео встречи Кличко опубликовал в сториз Instagram.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Виталий Кличко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над Энтони Джошуа, напомнив, что титул WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри.