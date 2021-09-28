Наумов — о матче с «Наполи»: у «Спартака» нет шансов, итальянцы вырвут все, что можно

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче московского «Спартака» с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«У «Спартака» никаких шансов пройти «Наполи» нет. Я вижу, как организована команда, какая она азартная. Они же южане, там такие горячие ребята, вырвут все, что можно. Мне кажется, что «Спартаку» ничего не светит в Неаполе, там будет поражение.

В принципе, проиграть «Наполи» не зазорно – это лидер чемпионата Италии, команда на ходу, выглядит здорово и организованно, они быстрые. Но в совокупности со всеми неудачами, которые постигли «Спартак» — и с «Легией», и в чемпионате России, - это может повлиять на дальнейшую карьеру Руя Витории в «Спартаке».

Сам по себе матч – никто не рассчитывает, что «Спартак» победит. Но если красно-белые совершат чудо, зацепят ничью или даже, дай бог, выиграют – я им этого очень желаю, - это будет большой плюс для Витории. И он это понимает, как и то, что провал в этом матче на фоне всех провалов может привести к тому, что ему придется расставаться со «Спартаком». Хотя он так уверенно говорит, что все поправит. Но вряд ли хозяева клуба будут дальше терпеть», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Выездной матч красно-белых с итальянским клубом состоится 30 октября в 19.45 (мск).

Ранее бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что может помочь «Спартаку» проявить себя в матче с «Наполи».