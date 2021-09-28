Американский хоккеист, подвергшийся расизму на Украине, отказался играть в УХЛ

Американский защитник клуба Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Донбасс» Джейлен Смерек принял решение отказаться от выступлений в УХЛ, пока украинский хоккеист «Кременчуга» Андрей Денискин не понесет серьезное наказание.

Напомним, что на 36-й минуте матча после потасовки украинский нападающий «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.

«Хочу поблагодарить моих друзей, семью и всех бывших одноклубников, которые связались со мной, размещали или делились этим видео, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Также хочу сказать спасибо «Донбассу» и местному сообществу за поддержку.

Верю, что нужно бороться за то, что правильно. Я много думал о том, что будет дальше с моей карьерой, но прямо сейчас я решил, что возьму паузу в выступлениях за «Донбасс» и не буду играть в Украинской хоккейной лиге, пока Андрей Денискин не будет дисквалифицирован и исключен из лиги» — написал хоккеист в Instagram.

Денискин за этот жест был удален с площадки до конца матча. Против нападающего «Кременчука» будет открыто дисциплинарное дело.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер призвал наказать украинского хоккеиста за расистский жест.