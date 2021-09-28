Экс-хоккеист Марков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею Андрея Маркова за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Хоккеист, завершивший карьеру в 2020 году, отстранен на 18 месяцев за непредоставление информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается с 29 июня 2021 года.

Марков является чемпионом мира 2008 года, а также двукратным бронзовым призером мировых первенств. В составе московского «Динамо» он стал двукратным чемпионом России, а вместе с казанским «Ак Барсом» завоевал Кубка Гагарина в 2018 году.

С 2000 по 2017 год Марков выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Ранее РУСАДА дисквалифицировало семерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

На шесть лет был отстранен пауэрлифтер Алексей Щуцкой. По четыре года дисквалификации получили тяжелоатлет Геннадий Муратов, паралимпиец Джамаладин Шангереев и Полина Смоленская, выступающая в академической гребле. Тхэквондист Дмитрий Закрепин, регбистка Диана Магомедова и велосипедистка Карина Касенова отстранены на два года.