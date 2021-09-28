Усик рассказал, повезет ли чемпионские пояса в Крым

Чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопрос о том, повезет ли он пояса в Крым.

«Конечно. Хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Сказать спасибо тренеру, что довел меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину», — приводит слова боксера «Чемпионат.com».

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) после победы над британцем Энтони Джошуа. Их поединок прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Украинец повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Ранее Усик вернул Джошуа чемпионские пояса.