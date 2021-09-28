Кожевников назвал успехом возвращение Знарка в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о включении Олега Знарка и Валерия Брагина в штаб сборной России в качестве консультантов.

«Возвращение Знарка — это успех. Он — человек опытный; знает, что такое Олимпийские игры; знает, как их выигрывать. Опыт работы у Брагина и Знарка в сборной есть — Брагин тренировал молодежную команду, Знарок работал с первой сборной. Жамнов работал со Знарком как в сборной, так и в московском «Спартаке», так что они уже давно знают друг друга. Большой разницы в том, как теперь называются их должности, нет», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

28 сентября Федерация хоккея России объявила о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера национальной команды на Игры-2022 в Пекине.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Последним местом работы Знарка был клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», который он покинул весной 2021 года.

Брагин был главным тренером сборной России с июня 2020 года. Со специалистом национальная команда не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира 2021 года в Риге. Он останется в штабе сборной в качестве консультанта.

Ранее Кожевников назвал сильные стороны Жамнова.