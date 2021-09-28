Фигуристка Константинова рассказала, как ей было тяжело в академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время выступления в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«В прошлом сезоне мне было очень тяжело. Я двигалась на диком внутреннем резерве. В глубине души понимала, что мне не достичь вершин каких-то чемпионатов, поэтому мне не совсем было понятно, для чего я работаю. Но все равно каждый день вставала и шла пахать как робот. Но так не может работать вечно. В какой-то момент ты просто выгораешь, устаешь и не понимаешь, где брать силы», — цитирует Константинову Sport24.

По словам фигуристки, новый тренер Виктория Буцаева помогает выбраться из этого состояния и не давит на нее.

Константинова является бронзовым призером зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В прошлом сезоне ее лучшим результатом стало пятое место на втором этапе Кубка России.

Константинова тренировалась в академии Плющенко под руководством тренера Александра Волкова с февраля 2020 по январь 2021 года.

Ранее Константинова поделилась мнением о борьбе с депрессией.