Российский теннисист Давыденко рассказал о тренировке с 17-летним Джоковичем

Российский экс-теннисист Николай Давыденко поделился воспоминаниями о тренировке с 17-летним сербом Новаком Джоковичем, передает Eurosport.

«Новак только-только начинал, молодой был. Даже еще не играл тысячники в Риме. Он или просто тренировался, или играл квалификацию. Помню, что я бью-бью, а он все тащит, как стена. Тогда ему было 17 лет», — сказал Давыденко.

Напомним, в середине сентября Джокович уступил в финале US Open россиянину Даниилу Медведеву. Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее немецкий теннисист Борис Беккер раскритиковал СМИ за реакцию на победу россиянина Даниила Медведева на US Open.