Диллиан Уайт: был уверен, что судьи отдадут победу Джошуа в бою с Усиком

Боксер Диллиан Уайт поделился мнением о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, передает «Би-би-си».

«Думаю, Усик выиграл с разницей в один-два раунда. Но я был уверен, что судьи дадут победу Джошуа, например, раздельным решением. Однако Усика признали единогласным победителем, что меня удивило», — сказал Уайт.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Усик вернул Джошуа чемпионские пояса.