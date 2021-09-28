Сборную Китая по хоккею могут снять с домашней Олимпиады из-за слабости команды, передает AFP.

«Такой вопрос возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем ИИХФ. Решение будет принято позже. Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», — сказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о допуске игроков НХЛ к участию в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.