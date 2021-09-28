Девушка-боец UFC Шевченко опубликовала фото в поддержку ринг-герлз

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко опубликовала в Instagram фото с ринг-герлз.

«Красота спасет мир», — подписала снимок Шевченко.

Напомним, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в ММА.

26 сентября Шевченко защитила пояс чемпионки UFC в бою наилегчайшего веса с американкой Лорен Мерфи.

Шевченко нокаутировала свою соперницу на четвертой минуте четвертого раунда.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266.

Валентина Шевченко — чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC. Всего на счету 33-летней спортсменки 21 победа при трех поражениях в ММА.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о ринг-герлз.

«Так сложилось, что девушки носят таблички с номерами раундов. Единственное, поприличнее бы их одевать. Но так мне прямо делать нечего, как думать о них. Забот с командой хватает. Если кто-то хочет обсудить их, пусть обсуждает», — сказал Емельяненко.