Промоутер оценил вероятность боя между боксерами Фьюри и Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, оценил вероятность боя между своим клиентом и Энтони Джошуа, передает CNN.

«Признаться, я не вижу такого противостояния», — сказал Уоррен.

В ночь на 26 сентября Джошуа уступил украинцу Александру Усику. Поединок состоялся в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал украинское телевидение за отказ транслировать поединок между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.