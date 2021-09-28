Бывший футболист «Фенербахче» подозревается в убийстве

Бывший игрок турецкого «Фенербахче» Сезер Озтюрк разыскивается по подозрению в убийстве, передает Daily Sabah.

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября. Озтюрк стал участником перестрелки, в ходе которой был убит один человек. Причиной стрельбы стал спор на дороге. Очевидцы заявили, что Озтюрк был зачинщиком конфликта.

Озтюрк выступал за немецкий «Байер 04», турецкий «Бешикташ» и «Эскишехирспор».

В составе «Фенербахче» Озтюрк стал двукратным обладателем Кубка Турции.

Ранее бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР Ахмед Билалов был объявлен в розыск в Российской Федерации.

Напомним, недавно экс-глава ОКР был задержан в США в пригороде Майами. По какой уголовной статье Билалов разыскивается, неизвестно. Также не уточняется, будет ли Россия запрашивать экстрадицию бывшего государственного деятеля.