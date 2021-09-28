Министр спорта Московской области поддержал включение Глушакова в итоговый состав сборной

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о включении хавбека «Химок» Дениса Глушакова в итоговый состав сборной на октябрьские матчи, передает ТАСС.

«Глушаков показывает стабильную игру. Дальше нужно пробиваться в состав, в основную заявку. Но я уверен, что если даже на замену он выйдет, то игру точно усилит, и мы достигнем результата», — сказал Терюшков.

8 октября Россия сыграет в Казани против Словакии, а 11 октября команда Валерия Карпина на выезде померится силами со Словенией.

В своей отборочной группе Россия занимает второе место, набрав 13 очков. Отечественная команда лишь по дополнительным показателям уступает Хорватии. Замыкает тройку Словакия (9), Словения идет четвертой (7). Замыкают таблицу Кипр и Мальта, имеющие по четыре очка.

Из каждой группы напрямую на мундиаль выходит только победитель. Команда, занявшая второе место, поборется за путевку на турнир в стыковых матчах.

Ранее экс-наставник «Ростова» Юрий Семин оценил вызов Алексея Миранчука в сборную России.