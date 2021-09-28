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Пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил девушке

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Global Look Press

Российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил девушке.

«Я дарил «Мерседес». На то время C-класс. Это было несколько лет назад», — сказал Мазепин в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на Premier.

На первом круге Гран-при Нидерландов Никита Мазепин заблокировал напарника по команде Мика Шумахера в начале стартовой прямой, чем вызвал волну критики в свой адрес.

Мазепин не смог закончить гонку, а Шумахер пришел к финишу 18-м. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров поделился мнением о гонщике команды «Хаас» Никите Мазепине.

«Мазепин новичок, его ошибки закономерны. Многие пилоты, и я в том числе, не совсем согласны с его манерой езды. Ему нужно быть поаккуратнее. Каждый человек учится на своих ошибках», — сказал Петров.

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