Тренер сборной России объяснил, почему отцепил голкипера «Зенита»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, комментируя непопадание голкипера «Зенита» Станислава Крицюка в окончательный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, заявил, что вратарь недавно перешел в петербургский клуб и ему нужно время на адаптацию. Слова Кафанова передает пресс-служба Российского футбольного союза.

«На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», – сказал Кафанов.

Крицюк перешел в «Зенит» 2 сентября этого года из португальского «Жил Висенте». Также голкипер защищал цвета португальских клубов «Белененсеш», «Брага», «Риу Аве» и российского «Краснодара».

Напомним, что из расширенного списка в окончательный состав также не попали Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Антон Зиньковский, Константин Тюкавин и Артем Дзюба.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Кафанов объяснил, почему вызвал неиграющего Лунева.