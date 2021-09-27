Боец Махачев назвал бойцов, с которыми он хотел бы провести ближайший поединок

Российский легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в своем Twitter назвал соперников, с одним из которых хотел бы провести поединок на турнире UFC 267.

«Джастин Гейджи, Дастин Порье, Тони Фергюсон, Бенеил Дариуш, Хукер, Чендлер или Флойд Мейвезер. Неважно, 30 октября я буду в Абу-Даби», – сказал Махачев.

Напомним, на турнире UFC 267 должны были встретиться Ислам Махачев и Рафаэль дос Аньос. Но по причине травмы бразильца Махачев вынужден искать другого соперника.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Ранее Махачев отреагировал на снятие бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира UFC 267.