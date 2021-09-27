Директор «Фейеноорда»: в «Спартаке» у Тиля такая зарплата, что нам и не приблизиться

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен считает, что чем лучше выступает полузащитник Гус Тиль, арендованный у «Спартака», тем сложнее голландскому клубу будет выкупить хавбека. Слова Арнесена передает Rijnmond Sport.

«Чем успешнее он играет за нас, тем меньше шансов его выкупить. Мы не переживаем по этому поводу, мы очень довольны сделкой, тем, что мы смогли его подписать, тем, на каких финансовых условиях это произошло. В «Спартаке» у Тила такая зарплата, к которой «Фейеноорду» и не приблизиться», – сказал Арнесен.

В текущем сезоне Тиль забил 12 мячей за 15 игр.

Соглашение с голландским клубом рассчитано на один год. При этом если до 1 января 2022 года Тиль проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета пропущенных игр из-за травм и дисквалификаций), то у «Спартака» будет право досрочного возращения футболиста из аренды.

Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года. В прошлом сезоне нидерландец выступал за немецкий «Фрайбург». В Бундеслиге он сыграл в семи матчах, но не отметился забитыми мячами, а его клуб занял десятое место.

26 марта 2018 года Тиль дебютировал за нидерландскую сборную в товарищеском матче против Португалии.

Ранее глава «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу некоторых трансферов столичной команды.