Широков: «Краснодар» привык ныть и строить из себя бедных и несчастных

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков, комментируя критику генерального директора «быков» Владимира Хашига в адрес судей матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:0), заявил, что «Краснодар»» привык ныть и строить из себя бедных и несчастных». Слова Широкова передает «Спорт-Экспресс».

«Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом: он там сидел и слушал, что ли? Пусть тогда предъявляет какие-то факты, а без них обвинения голословные. «Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают. Совсем не согласен, что «Сочи» – команда из Петербурга», – сказал Широков.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, которые с 75-й минуты доигрывали матч вдевятером.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После встречи Хашиг раскритиковал работу главного арбитра Игоря Панина. По мнению функционера, рефери трактовал спорные моменты в пользу гостей. Также он назвал «Сочи» петербургским клубом.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на критику Хашига в адрес арбитров.