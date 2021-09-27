Цзю рассказал о причинах победы Усика над Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Экс-спортсмен заявил, что представителю Украины удалось одержать победу благодаря правильно подобранной тактике.

«Мой первый тренер Владимир Черня говорил такую вещь: уму и сила уступает. Исполнение задуманного сделало свое дело. Я Сашу поздравляю, молодец», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

Поединок между Усиком и Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Ранее Цзю одним словом описал победу Усика над Джошуа.