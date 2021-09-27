Усику подарили сине-желтый букет после возвращения на Украину

Чемпиона мира по боксу Александра Усика встретили на Украине после победы над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Видео опубликовано на странице Lomus в Instagram.

Сотрудница пограничной службы аэропорта подарила боксеру сине-желтый букет. Спортсмен поблагодарил ее за подарок и отметил красоту цветов.

Поединок между Усиком и Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Ранее боксер Роман Кармазин поделился мнением о возможном реванше между Усиком и Джошуа.