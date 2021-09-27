Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Директор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата 11:32
Российский аналог TikTok получил название Yappy 11:30
Названы самые сложные для возврата кредиты 11:30
Mash: Явлинский попал в больницу 11:22
Еще один пострадавший на Эльбрусе выписан из больницы 11:20
Психотерапевт рассказал о влиянии видеоигр на психику человека 11:19
Пассажиров без масок станут штрафовать в общественном транспорте Воронежа 11:17
Двое рабочих погибли в результате взрыве газа в Хабаровском крае 11:08
Шахназаров о смерти Разлогова: он олицетворял фигуру кинокритика 11:08
Samsung отменила запуск бюджетного флагмана 11:03
Бесплатная ставка 1000 р.

Вице-чемпион мира по кикбоксингу устроил драку в ресторане в Ульяновске

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Вице-чемпион кубка мира по кикбоксингу, тренер Хачатур Малхасян стал участником драки в одном из ресторанов Ульяновска, сообщает Telegram-канал «Трэш Ульяновск».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что между спортсменом и одним из посетителей заведения произошел конфликт, в результате которого Малхасян ударил оппонента. Участников драки растащили очевидцы.

Также Telegram-канал приводит слова кикбоксера. Малхасян заявил, что его оппонент оскорбил его по национальному признаку и первым оттолкнул его.

«Я не конфликтный человек, он первый меня оттолкнул и оскорбил, а дальше все видно на видео», — сказал кикбоксер.

Ранее сообщалось, что российскому бойцу смешанного стиля (MMA) и блогеру Артему Тарасову грозит до трех лет тюремного заключения за потасовку, устроенную на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Как заявила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова, в отношении спортсмена заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Худший результат ХДС/ХСС: партия Меркель уступила
Социал-демократы победили на выборах в бундестаг
Поиски источника COVID-19 снова привели в Китай
ВОЗ планирует начать новое расследование о происхождении коронавируса
Хаос на заправках: Британия отправила военных охранять бензовозы
В Великобритании продолжается паника на автозаправках из-за слухов о дефиците бензина
В Госдуму внесли законопроект о публичной власти
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии
Кандидат в канцлеры от победившей в ФРГ партии призвал блок Меркель уйти в отставку
Mash: Явлинский попал в больницу
Новости и материалы
Директор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата
Российский аналог TikTok получил название Yappy
Названы самые сложные для возврата кредиты
Еще один пострадавший на Эльбрусе выписан из больницы
Психотерапевт рассказал о влиянии видеоигр на психику человека
Пассажиров без масок станут штрафовать в общественном транспорте Воронежа
Двое рабочих погибли в результате взрыве газа в Хабаровском крае
Шахназаров о смерти Разлогова: он олицетворял фигуру кинокритика
Samsung отменила запуск бюджетного флагмана
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года
Появилось видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии
«МК»: стали известны подробности смерти киноведа Разлогова
Плющенко опроверг информацию о переломе ноги у Жилиной
Бритни Спирс потребовала 50% контроля над собственной жизнью
Володин считает, что вмешательство в выборы в России извне будет носить постоянный характер
Источник сообщил о подготовке к возможному визиту Нуланд в Россию
Life: у госпитализированной Гузеевой подтвердили коронавирус
Британия задействует армейские грузовики для доставки топлива на заправки
Все новости
«Третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках»
За счет чего Азербайджан победил Армению в прошлом году
«Последняя жертва перестройки»: как талибы* казнили Наджибуллу
25 лет назад талибы* захватили Кабул и казнили президента Афганистана
«Выбирайте — Турция или террористы»: Эрдоган поставил США ультиматум по Сирии
Президент Турции призвал военных США покинуть Сирию и Ирак
Куда россияне поедут отдыхать осенью
Сочи и Санкт-Петербург названы самыми популярными направлениями для осеннего отдыха
Выборы в ФРГ: «горькие» результаты партии Меркель и ликование социал-демократов
Экзитполы показывают, что СДПГ лидирует на выборах в бундестаг Германии
Пропаганда ЛГБТ в шоу Ивлеевой, итоги «Кинотавра», новый суд Джоли и Питта
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Терминатор в юбке: Линде Хэмилтон — 65
«Пока Приштина не отзовет спецназ, диалога быть не может»
Президент Сербии указал генсеку НАТО на оккупацию Северного Косово
Колоссальные нагрузки и низкие зарплаты. Как живут учителя в регионах
За год число школьных педагогов с зарплатой более 35 тыс. рублей выросло на 7%
«Противоречат итогам саммита»: в Кремле не исключают введения очередных санкций
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США
«Носить бабушкины вещи на самом деле круто»
Что делать со старой одеждой
На смену Меркель. Как проходят выборы в Германии
Политолог перечислил варианты для коалиции после выборов в бундестаг
«Радиационный фон в районе АЭС нормальный»
Четвертый энерглоблок Калининской АЭС остановлен из-за срабатывания автоматики
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях