Вице-чемпион мира по кикбоксингу устроил драку в ресторане в Ульяновске

Вице-чемпион кубка мира по кикбоксингу, тренер Хачатур Малхасян стал участником драки в одном из ресторанов Ульяновска, сообщает Telegram-канал «Трэш Ульяновск».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что между спортсменом и одним из посетителей заведения произошел конфликт, в результате которого Малхасян ударил оппонента. Участников драки растащили очевидцы.

Также Telegram-канал приводит слова кикбоксера. Малхасян заявил, что его оппонент оскорбил его по национальному признаку и первым оттолкнул его.

«Я не конфликтный человек, он первый меня оттолкнул и оскорбил, а дальше все видно на видео», — сказал кикбоксер.

Ранее сообщалось, что российскому бойцу смешанного стиля (MMA) и блогеру Артему Тарасову грозит до трех лет тюремного заключения за потасовку, устроенную на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Как заявила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова, в отношении спортсмена заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».